В начале 1944 года, когда нацистская Германия стремительно теряла позиции на фронтах Второй мировой, немецкое командование попыталось ударить по тылу Советского Союза, инициировав начало диверсионной операции, вспоминает URA.ru.

Целью спецоперации «Ульм» было разрушение ключевых оборонных предприятий в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, играющих важнейшую роль в обеспечении Красной армии техникой и оружием. Однако вместо стратегического успеха операция обернулась трагедией и абсурдом.

В состав диверсионной группы вошли, преимущественно, русские перебежчики и эмигранты, хорошо знавшие уральскую местность. После подготовки в лагере «Цеппелин» в Восточной Пруссии, их сбросили с самолета… но в другом регионе. Вместо точек высадки в районе Урала они оказались на границе Кировской и Молотовской областей. В незнакомой глухой тайге группа быстро распалась, а основная масса припасов и оборудования была утеряна при десантировании.

Троим диверсантам удалось выжить, укрывшись в брошенной землянке. Без еды, без связи с командованием, они стали искать сброшенные грузы. Только к марту они нашли часть посылки с продовольствием и теплой одеждой. До этого времени, как указывалось на допросах в «СМЕРШ», выжившие якобы прибегали к каннибализму, поедая тела умерших товарищей. В архивах свердловского управления ФСБ дело до сих пор неофициально называют «делом людоедов».

Весной 1944 года истощённые диверсанты вышли к людям в Бисеровском районе Кировской области, представившись бойцами Красной армии. Однако сельчане не поверили и отказались делиться едой. В итоге шпионы сдались участковому. На допросах они признались в истинной цели миссии и указали схроны с оружием. Вместо смертной казни они получили длительные сроки заключения: от 8 до 15 лет лагерей. Один из них умер в Ивдельлаге, другие после отбытия наказания вернулись домой.

Спустя десятилетия один из идеологов диверсионной войны Третьего рейха Отто Скорцени назвал операцию «Ульм» заранее обречённой. По его мнению, диверсанты не имели ни реальных шансов, ни ресурсов для нанесения урона уральским заводам. Сам Скорцени, к слову, избежал ответственности после войны, сотрудничал с западными спецслужбами и умер в Мадриде в 1975 году.