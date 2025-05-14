Ярослав Качиньский, лидер польской партии «Право и справедливость», рассказал, что НАТО обсуждала ввод войск на Украину в начале российской СВО в 2022 году. В марте 2022 года, во время визита в Киев, он узнал о планах миротворческой миссии в районе Винницы и Житомира, разработанных с участием США. Миссия должна была поддержать ВСУ и осложнить действия российских сил, но Качиньский не стал раскрывать детали переговоров.

Идея, по его словам, возникла не у него, а была частью предвоенных планов альянса. Несмотря на обсуждения, инициатива не получила поддержки союзников, включая США и Германию. Спецпосланник США Келлог недавно упомянул возможное размещение войск НАТО к западу от Днепра, но Польша исключила отправку своих солдат.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ограничится логистической помощью. Качиньский ранее предлагал миротворческую миссию, но она была отклонена, в том числе президентом Украины Зеленским. Дискуссии о роли НАТО в конфликте продолжаются, но прямое вмешательство остаётся маловероятным.

Исторически Польша активно поддерживает Украину, но её инициативы часто сталкиваются с осторожностью альянса. Заявления Качиньского подчёркивают сложность координации внутри НАТО и чувствительность вопроса военного присутствия.