Итальянские учёные из Национального института гастроэнтерологии в Бари шокировали сторонников здорового питания результатами 19-летнего исследования: регулярное употребление куриного мяса может повышать риск ранней смерти на 27%. Особенно настораживает связь с повышенной вероятностью развития рака желудочно-кишечного тракта.

Хотя раньше курица считалась «здоровой» альтернативой красному мясу, исследователи предполагают, что причина может быть в:

Промышленном производстве птицы: ускоренный рост, гормоны, антибиотики;

Аллергии на куриный белок у части населения;

Инфекциях , вызывающих воспаления и мутации клеток;

Или даже в способе приготовления (жарка, копчение и т. п.).

Американские эксперты подчёркивают: пока неизвестно, ели ли участники исследования натуральную курицу или переработанную продукцию вроде ветчины. Диетолог Рэйчел Ласт Гарден замечает: результаты пока больше похожи на уравнение с множеством неизвестных.

Но есть и обнадеживающие данные: маринады с кислотной средой (уксус, лимон, томат) и специи (розмарин, куркума, чеснок) при жарке могут снизить количество канцерогенов до 90%.

Аналогичная ситуация была с яйцами: раньше считалось, что в них много холестерина, теперь — что они безопасны. Гарвардский студент Ник Норвиц ел по 24 яйца в день в течение месяца, и его уровень холестерина снизился.

Новые диетологические рекомендации всё чаще ставят под сомнение «старую» науку. Сегодня виновником атеросклероза называют уже сахар и трансжиры, а не холестерин.