На китайском испытательном полигоне был проведён эксперимент с применением нового типа боевого заряда, масса которого составила чуть более двух килограммов. Об этом сообщает China Youth Network, перевод материала опубликован изданием RZNonline.ru. В результате испытаний образовался огненный шар температурой свыше 1000 градусов по Цельсию. Взрыв длился около двух секунд и не сопровождался мощной ударной волной, но оставил выжженную поверхность — это стало возможным благодаря применению высокоэнергетического состава на основе гидрида магния.

Разработка была создана при участии Китайской судостроительной промышленной корпорации. Исходно гидрид магния рассматривался как компонент для энергетических технологий, однако в результате исследований получил боевое применение. В отличие от традиционных взрывчаток, новая система разрушает цель за счёт высокотемпературного воздействия. По сути, метод получил неофициальное наименование «сварка по-военному» — благодаря способности расплавлять металл и выводить из строя важные узлы техники.

Хотя создаваемое избыточное давление составляет около 40% от аналогичного у тротила, эффективность обеспечивается температурой и временем воздействия. Такая технология может быть особенно опасна для электроники на борту самолётов, кораблей и других образцов вооружения. Как уточняется, инженерам в Шэньси удалось решить вопрос стабильности материала. Благодаря однореакторному синтезу устранён риск самовозгорания, что позволило перейти от лабораторной разработки к практическому применению, включая интеграцию в беспилотники и морские аппараты.

China Youth Network отмечает, что одним из основных преимуществ этой технологии является её компактность и возможность асимметричного применения. Устройства на её основе не требуют крупных платформ — достаточно установки на малогабаритные носители, включая дроны и автономные подводные системы. Это особенно актуально в условиях сложной обстановки, например, в акватории Тайваньского пролива или Южно-Китайского моря, где потенциально можно поражать палубную авиацию без необходимости атаковать сам авианосец.

Ещё один аспект, на который обращают внимание эксперты, — отсутствие международного регулирования. Подобные боеприпасы не подпадают под действующие договоры о контроле над ядерным или химическим оружием. Это создаёт серую зону, в которой разрабатываются системы поражения, формально не нарушающие международных норм.

Проблемой, подчёркивает RZNonline.ru, становится и подход Китая к использованию технологий двойного назначения. Гражданская разработка в сфере водородной энергетики, благодаря полной локализации производства, была превращена в боевую систему. В то время как ВМС США только тестируют водородные элементы в проекте XLUUV, китайская сторона уже интегрирует их в практику.

Аналитики China Youth Network считают, что подобные материалы могут изменить само представление о стратегическом вооружении. Сверхтемпературное воздействие, даже в ограниченном объёме, способно нанести ущерб, сопоставимый с традиционными средствами поражения. При этом сохранены ограничения: новая система уязвима к внешним условиям, требует особых условий хранения и сложна в транспортировке.