Украинская армия продолжает попытки прорваться на территорию Курской области, но каждый раз наталкивается на жесткий отпор со стороны российских сил. Бои особенно ожесточённые в районе населённого пункта Тёткино, где, по информации телеграм-канала «Дневник Десантника», уже несколько дней подряд сохраняется высокая активность. Несмотря на объявленное Россией перемирие, Вооружённые силы Украины предприняли несколько наступательных попыток, формируя колонны с привлечением западной техники. Однако, как отмечают военные эксперты, эти действия не дали результата.

ВСУ пытались закрепиться в так называемой серой зоне, но по ним были нанесены удары с применением корректируемых авиабомб и реактивных систем залпового огня. По мере того как российская армия наносила удары, активность украинских подразделений начала снижаться. Как полагают аналитики, Киев рассчитывал использовать Тёткино в качестве плацдарма — возвышенность в этом районе могла бы дать преимущества для контроля над линией соприкосновения. Юрий Подоляка подчёркивает, что в случае захвата этой позиции ВСУ смогли бы нарушить логистику российских сил, что сделало бы удержание региона более проблематичным.

Параллельно ситуация остаётся напряжённой в Харьковской и Одесской областях. По данным аналитиков, в районе Харькова наблюдается концентрация иностранных военных, включая подразделения в свежей форме и с новой техникой. Передвижение происходит в основном через лесные участки, но российские войска продолжают наносить точечные удары по скоплениям противника. В числе замеченных подразделений — польская ASBS Othago, литовская Rae LT, эстонская Iron Navy, британская G4S и European Security Academy.

Обострение на фронте происходит на фоне усилившегося внешнеполитического давления на Киев. По сообщениям канала Win/Win, Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Украины на предложение Владимира Путина о начале переговоров, которые российская сторона готова начать с 15 мая. В публикации подчеркивается, что фактически Вашингтон выдвинул Киеву ультиматум. США намекают, что при отказе Зеленского от переговоров могут быть пересмотрены объёмы военной помощи. Как подчёркивает источник, «США добили Киев», и теперь Зеленскому придётся считаться не только с Москвой, но и с требованиями Вашингтона.