Аэрогриль: ваш кухонный супергерой
Забудьте про часы у плиты! Этот прибор заменит духовку, сковороду и даже сушилку для фруктов. Но знаете ли вы все его секреты? Держите лайфхаки, которые перевернут ваше представление о готовке:
Фольга – ваша волшебная палочка
Застилайте дно одним листом фольги – и забудьте о долгой мойке! Главное – не закрывайте всю поверхность: оставьте зазоры по краям для циркуляции воздуха. Для запекания овощей или рыбы создавайте “лодочки” с высокими бортиками – сок останется внутри продуктов.
Многоэтажная кулинария
Используйте решетки-этажерки одновременно:
- Внизу – сочные овощи на фольге
- Посередине – курица с хрустящей шкуркой
- Наверху – гренки из белого хлеба
Просто меняйте уровни местами за 5 минут до готовности!
Тайна идеальной хрустящей корочки
Секрет кроется в паузе и температуре
Снимите решетку на 2 минуты при максимальном обдуве в конце готовки. Капельки жира превратятся в хрустящий панцирь! Для картофеля фри: замочите ломтики в ледяной воде на 20 минут и обсушите перед закладкой.
Безмасляные чипсы за 15 минут
Нарежьте кабачки/свеклу толщиной 2 мм. Выложите в один слой и установите:
- Температура: 160°C
- Обдув: максимум
- Таймер: 12-15 минут
Посыпьте паприкой сразу после сигнала – чипсы впитают аромат!
Реанимация черствого хлеба
Сбрызните багет водой и поставьте на