Аэрогриль: ваш кухонный супергерой

Забудьте про часы у плиты! Этот прибор заменит духовку, сковороду и даже сушилку для фруктов. Но знаете ли вы все его секреты? Держите лайфхаки, которые перевернут ваше представление о готовке:

Фольга – ваша волшебная палочка

Застилайте дно одним листом фольги – и забудьте о долгой мойке! Главное – не закрывайте всю поверхность: оставьте зазоры по краям для циркуляции воздуха. Для запекания овощей или рыбы создавайте “лодочки” с высокими бортиками – сок останется внутри продуктов.

Многоэтажная кулинария

Используйте решетки-этажерки одновременно:

Внизу – сочные овощи на фольге

– сочные овощи на фольге Посередине – курица с хрустящей шкуркой

– курица с хрустящей шкуркой Наверху – гренки из белого хлеба

Просто меняйте уровни местами за 5 минут до готовности!

Тайна идеальной хрустящей корочки

Секрет кроется в паузе и температуре

Снимите решетку на 2 минуты при максимальном обдуве в конце готовки. Капельки жира превратятся в хрустящий панцирь! Для картофеля фри: замочите ломтики в ледяной воде на 20 минут и обсушите перед закладкой.

Безмасляные чипсы за 15 минут

Нарежьте кабачки/свеклу толщиной 2 мм. Выложите в один слой и установите:

Температура: 160°C Обдув: максимум Таймер: 12-15 минут

Посыпьте паприкой сразу после сигнала – чипсы впитают аромат!

Реанимация черствого хлеба

Сбрызните багет водой и поставьте на