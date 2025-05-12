В ночь на 13 мая российские ударные беспилотники провели серию массированных атак по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Одной из главных целей стал мост через Днестровский лиман в районе Затоки, который считается важнейшим логистическим узлом, через который поступают грузы военного назначения из стран НАТО. Это подтверждают украинские источники. В результате нескольких десятков атак дронов типа «Герань» мост подвергся значительным повреждениям. Передает АиФ.

По словам военного эксперта, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Владимира Ераносяна, мост через Днестровский лиман является стратегически важным объектом. Он соединяет Румынию с югом Украины и представляет собой совмещенную конструкцию, включающую автомобильную и железнодорожную магистрали. Длина моста составляет 400 метров и он оснащен разводным механизмом. Даже частичное повреждение этого объекта может серьезно затруднить логистику ВСУ в районах Одессы и Херсона. Напоминаем, что ранее мост в Затоке уже подвергался атакам, в ходе которых были повреждены дорожное полотно и опорные конструкции. Восстановление движения по мосту после тех атак, по всей видимости, было временным, и теперь повторный удар вновь вывел объект из строя.

По данным источников, за сутки 13 мая российскими войсками было нанесено 33 удара по украинским военным объектам с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракетного вооружения. В Сумской области была уничтожена ремонтная мастерская и склад с БПЛА, в Харькове – скопление техники. В Донецкой Народной Республике, на территориях, контролируемых Киевом, атакованы колонны ВСУ, которые двигались к линии фронта в районе Покровска (бывший Красноармейск).

Кроме того, удары были нанесены по объектам в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. В западной части Украины поражения понесли военные объекты в Ровно и Хмельницком. Эти удары стали частью продолжающейся стратегической кампании, направленной на уничтожение инфраструктуры, поддерживающей военные действия Украины.