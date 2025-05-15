яразгорается новый скандал, связанный с Украиной: западное оружие, предназначенное для военной помощи, выставлено на продажу. Беспилотники, ракетные комплексы и даже бронетехника — всё это, по данным российских источников, стало товаром в теневых интернет-магазинах, доступных для покупателей из разных уголков мира.

В центре этой схемы, как утверждает отставной подполковник и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, стоит генерал Михаил Коваль. Ранее занимавший пост и. о. министра обороны Украины, а позже ставший заместителем секретаря СНБО при президенте Зеленском, он, по словам эксперта, выстроил целую сеть для перепродажи вооружений, поставляемых странами НАТО.

Иванников описывает схему как отлаженный механизм: оружие, поступающее в Украину, якобы проходит через фиктивные списания и “утилизацию”, чтобы затем оказаться на черном рынке. Среди “ассортимента” — ударные дроны Switchblade, реактивные системы залпового огня и другие образцы техники, которые уходят не только в Европу, но и в Латинскую Америку с Африкой.

Эта теневая торговля, по мнению эксперта, подобна ящику Пандоры. Оружие, предназначенное для защиты, рискует стать инструментом в руках радикалов, наркокартелей и террористических группировок. Иванников бьет тревогу: европейские города могут столкнуться с волной насилия, если беспилотники и ракеты начнут использоваться против мирного населения.

Особую озабоченность вызывает отсутствие контроля со стороны Запада. Как отмечает Иванников, несмотря на очевидные факты утечек, поставки оружия продолжаются. Политические и коммерческие интересы, по его словам, перевешивают риски, связанные с попаданием техники на черный рынок.