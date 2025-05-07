В случае нарушения Украиной трёхдневного перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на 8–10 мая, Россия может применить гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» для ударов по Киеву.

Об этом рассказал генерал-майор, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в интервью «Московскому комсомольцу», перечислив возможные цели.

Согласно неподтверждённым данным, Путин поручил Минобороны РФ подготовить список целей для «Орешника» в ответ на потенциальные атаки Украины. Сообщается также, что семьи украинских чиновников начали покидать Киев, возможно, из-за опасений эскалации.

Попов отметил, что удары могут быть направлены на промышленные объекты, связанные с производством ракет, боевой техники и вооружений, включая конструкторские бюро.

Кроме того, в приоритете — центры принятия решений, такие как командные пункты ПВО Минобороны Украины, Генштаба и Главного управления разведки (ГУР). Возможны атаки на инфраструктуру, обеспечивающую эти центры электроэнергией и водой.

Генерал подчеркнул, что удары будут точечными, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению, больницам и пунктам питания. Однако он признал, что осколки от атак могут затронуть близлежащие районы.