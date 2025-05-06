Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев прокомментировал участие северокорейских военных в операции в Курской области. По его словам, бойцы КНДР сыграли заметную роль в зачистке региона от украинских формирований. Об этом сообщает издание «Военное дело».

Гурулев отметил, что по прибытии в зону боевых действий северокорейские подразделения действовали по устаревшим, советским уставам, что вначале привело к потерям. Однако, как подчеркнул генерал, военнослужащие КНДР показали высокую обучаемость и в короткие сроки адаптировались к условиям современной войны. По его словам, уже после первых столкновений на территории Курской области подразделения Северной Кореи продемонстрировали качественно иной уровень взаимодействия и понимания обстановки.

Среди проблем, с которыми столкнулись участники совместной операции, Андрей Гурулев выделил языковой барьер. По его оценке, острая нехватка переводчиков осложнила взаимодействие между российскими командирами и северокорейскими бойцами. Несмотря на это, солдаты из КНДР, по его словам, быстро научились принимать решения в боевой обстановке, проявляя гибкость и точность в действиях.

Парламентарий также выразил мнение, что опыт, полученный северокорейскими военными в боях под Курском, может быть распространён на всю армию КНДР. Он охарактеризовал этот этап конфликта как важный практический опыт для Пхеньяна, отметив, что некоторые образцы северокорейского вооружения по ряду характеристик превосходят даже российские аналоги.

Андрей Гурулев подчеркнул, что способность бойцов КНДР быстро ориентироваться в боевой обстановке и оперативно устранять выявленные проблемы заслуживает внимания. «Нам есть чему у них поучиться», — заявил генерал, комментируя эффективность и слаженность действий союзников.

Ранее тема участия КНДР в боевых действиях освещалась экспертом Михаилом Михайловым. Он рассказал, что после завершения зачистки территории Курской области украинские источники начали заявлять о перемещении северокорейских спецподразделений на другие участки фронта. Согласно их данным, бойцы, которых прозвали «львами Ким Чен Ына», продолжают оставаться активными, но точные районы их присутствия остаются неизвестными.