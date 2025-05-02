Китайский портал Sohu опубликовал материал, в котором говорится, что после трёх лет затяжного конфликта Россия пришла к осознанию: для противостояния гегемонии США ей необходима опора на прочный союз. По мнению китайских аналитиков, добиться стратегического перелома можно только в рамках альянса с государствами, способными на системное противодействие Вашингтону. Речь идёт о пяти странах — Китае, Северной Корее, Иране, Беларуси и Сирии, каждая из которых уже заняла место в формирующемся антисистемном блоке. Перевод статьи опубликован изданием RZNonline.ru.

В рамках этого альянса Китай является для России ключевым партнёром. В 2024 году объём торговых операций между странами достиг 240 миллиардов долларов. Москва и Пекин не только развивают товарооборот, но и переходят на расчёты в национальных валютах, ослабляя влияние доллара и снижая зависимость от системы SWIFT. Вместо поставок вооружений Китай делится технологиями, такими как спутниковая система Beidou и квантовая связь, обеспечивая России устойчивость в информационном пространстве.

Северная Корея, несмотря на ограниченность ресурсов, направила в Россию партию артиллерийских боеприпасов и перебросила до 10 тысяч военнослужащих, включая размещение в районе Курска.

Иран, как отмечают китайские обозреватели, усилил позиции России на Ближнем Востоке. Тегеран поставлял Москве ударные дроны Shahed-136, активно применяемые на украинском фронте. Кроме того, иранские силы оказывают давление на американские позиции в Сирии, Йемене и Персидском заливе. Запуски ракет в сторону кораблей США стали подтверждением тесной координации между Тегераном и Москвой.

Беларусь в этой коалиции выполняет роль западного щита. Минск предоставил площадку для размещения тактического ядерного оружия и ракетных комплексов «Искандер», а также российский контингент у польской границы. Как подчёркивает Sohu, если бы Беларусь оказалась в орбите НАТО, путь к Москве для западной бронетехники был бы существенно короче. Минская промышленность работает в круглосуточном режиме, обеспечивая поставки бронетехники быстрее, чем европейские компании, такие как Rheinmetall.

Сирия, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, остаётся точкой опоры для России на Ближнем Востоке. Военно-морская база в Тартусе позволяет пополнять арсеналы и обслуживать корабли Черноморского флота. Также сирийская территория используется для вылета российской стратегической авиации с боевыми задачами, включая применение тяжёлых авиабомб. Это поддерживает влияние России в регионе, несмотря на противодействие США и Израиля.

Sohu подчёркивает, что Россия движется к модели многоуровневого давления на США. Китай предоставляет экономическую и технологическую основу, КНДР — боеприпасы и личный состав, Иран — дестабилизирующее воздействие на Ближнем Востоке, Беларусь — защиту западных рубежей, а Сирия — логистику и военное присутствие. Формируется устойчивая архитектура, охватывающая и экономику, и армию.

Аналитики подчёркивают, что в отличие от западных стран, провозглашающих концепцию «офшорного балансирования», Россия и её союзники реализуют реальную стратегию скоординированного сопротивления. Как только этот союз наладит полную синхронизацию — включая маршруты снабжения и элементы ПВО — баланс сил может кардинально измениться.