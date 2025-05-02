Британский физик Мелвин М. Вопсон выдвинул смелую гипотезу: мутации коронавируса могут быть косвенным доказательством того, что наша реальность — это информационная симуляция. К такому выводу он пришёл после анализа эволюции SARS-CoV-2 с точки зрения «второго закона инфодинамики» — научной концепции, изучающей поведение информации в биологических системах.

По мнению Вопсона, информация в природе не стремится к хаосу, как принято считать, а наоборот — упорядочивается. В ходе анализа он заметил, что 98,92% мутаций COVID-19 приводили к удалению нуклеотидов, а не к их добавлению. Это, по его мнению, нарушает ожидания случайного, хаотичного мутационного процесса.

«Если бы эволюция была исключительно результатом случайных мутаций, мы бы увидели больше примеров усложнения генетического кода. Однако данные говорят об обратном — о стремлении к упрощению и оптимизации», — утверждает учёный.

Такой тренд он считает возможным лишь в системах с информационным контролем, как в компьютерной симуляции.

Хотя гипотеза Вопсона остаётся теоретической и вызывает споры, она поднимает интересные вопросы о фундаментальной природе реальности. Возможно, ключ к пониманию устройства мира кроется не в материи, а в информации.