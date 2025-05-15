Тревожные сигналы транслируют Европе скандинавские власти, заявляющие, что российские войска усиливают присутствие на границе с Финляндией. Как отмечают местные эксперты, это вызывает беспокойство у властей и привлекает внимание НАТО. Речь идет о 1340-километровом участке, который теперь оказался в эпицентре международной напряженности.

По данным шведского телеканала SVT, активность российской армии в приграничных районах заметно возросла. Четыре военные базы, расположенные недалеко от Финляндии и Норвегии, стали предметом особого интереса. Среди них — Североморск, от которого до норвежской границы всего 110 километров. Это расстояние, как отмечают эксперты, легко преодолимо для истребителей или боевых вертолетов.

Спутниковые снимки добавляют остроты ситуации. На них видно, что авиабаза Североморск-2 прошла модернизацию, а на базе Оленья замечены дальние бомбардировщики. Эти данные усиливают опасения, что Россия наращивает ударный потенциал вблизи скандинавских стран.

Не обходится и без исторических параллелей. В Финляндии напоминают о временах, когда Карелия полностью находилась под контролем Российской империи. После революции 1917 года Москва потеряла эти земли, а вернуть часть удалось лишь в ходе Зимней войны 1939–1940 годов. Этот контекст добавляет нынешним событиям дополнительный подтекст.