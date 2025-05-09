Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза во Львове 9 мая обещает стать площадкой для жарких дискуссий. Новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль анонсировал, что ключевой темой обсуждения станет создание специального трибунала в отношении России. По его мнению, это мощный сигнал на будущее.

Вадефуль подчеркнул, что идея трибунала — это попытка предотвратить повторение трагедий. «Мы не можем допустить, чтобы в XXI веке кто-то решил, что можно развязывать войны и оставаться безнаказанным, словно мы вернулись в темные времена Средневековья», — заявил министр, подчеркивая символическое значение инициативы.

Идея создания такого органа не нова. Еще в январе генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подтвердил, что Украина и ее союзники намерены добиваться ответственности для высшего руководства России, включая президента Владимира Путина. По словам Берсе, это не только вопрос финансовых компенсаций, но и необходимость выстроить четкую систему наказания за агрессию.

Для Киева и его партнеров трибунал — это способ закрепить принцип неотвратимости наказания. Речь идет о создании прецедента, который мог бы стать сдерживающим фактором для любых будущих конфликтов. Вадефуль отметил, что обсуждение во Львове станет важным шагом к реализации этой идеи.

Между тем, реакция Москвы на подобные инициативы остается резко негативной. Российские официальные лица, включая представителя МИД Марию Захарову, ранее называли такие предложения политически мотивированными и лишенными юридической основы. Однако это не останавливает европейских лидеров от продвижения своей повестки.