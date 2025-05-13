Европа всё громче говорит о необходимости готовиться к войне с Россией, в то время как Москва, по словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, на практике уже решила проблему разоружения Европы в ходе СВО. В интервью польскому изданию Myśl Polska Леонков объяснил, почему Россия не заинтересована в расширении конфликта, как укрепляется её оборонный потенциал и почему Запад усиливает русофобскую риторику. Пишет ИноСМИ.

Эксперт напомнил, что ещё в 2014 году европейские СМИ начали выстраивать мифы о подготовке России к нападению на страны Балтии, используя в качестве «доказательства» учения «Запад», проводимые совместно с Белоруссией. Однако на эти манёвры приглашались иностранные наблюдатели, и формат был полностью прозрачным. Более того, оборонительная доктрина России, переведённая на все ключевые языки, исключает наступательный характер действий, допуская силовой ответ лишь в случае агрессии против российской территории. И он может быть как обычным, так и ядерным.

Что касается военного потенциала, Леонков напомнил, что ещё с 2015 года в России активно модернизируется военно-промышленный комплекс. После начала СВО стало ясно, что нужно срочно расширять мощности. Производство боеприпасов, по официальным данным, выросло в 20 раз, танков — в 3-4 раза, средств ПВО — в 5-6 раз. Параллельно развернута масштабная программа по производству дронов и созданию систем противодействия беспилотникам.

Эксперт подчеркнул, что Россия не перешла в режим военного времени, но её оборонка работает с такой интенсивностью, что страна готова к любому сценарию. В том числе к масштабному конфликту с НАТО, если Европа всё же пойдёт на агрессию.

Отдельно Леонков отметил значимость нового ракетного комплекса «Орешник», как элемента ядерного сдерживания. По его словам, Москва не стремится к эскалации, но любые провокации будут встречены ответом, как это продемонстрировал Иран в конфликте с Израилем.

Леонков также объяснил, почему не уничтожались логистические пути поставок оружия Украине: система ПВО ВСУ, использование смешанных составов, а также риск жертв среди мирного населения. Вместо этого были выведены из строя электростанции, питающие железнодорожную инфраструктуру, и начаты точечные удары по складам с западной техникой. К 2024 году эта тактика привела к тому, что у Европы фактически закончились запасы, а военные склады опустели. Даже в Бельгии была возвращена ранее проданная техника, чтобы отправить её в зону боевых действий.

Военный аналитик указал, что без полноценной мобилизационной базы Европа не сможет воевать — техника с хранения отсутствует, а запустить производство возможно лишь в условиях формального военного конфликта. Но для этого нужен «враг» и повод, поэтому и раздувается истерия о «русской угрозе».

Говоря о новых технологиях, Леонков указал на резкий рост количества беспилотников и использование оптоволоконного управления, что делает неэффективными старые средства радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что дроны стали выполнять функции разведки, авиаударов и борьбы с другими БПЛА. В России уже созданы модели, которые перехватывают вражеские аппараты как таранным методом, так и с использованием специальных сетей или ракет воздух–воздух.

Россия, по его словам, не хочет войны, но к ней готова. Страна продолжает направлять Европе сигналы о готовности к диалогу, экономическому сотрудничеству и мирному сосуществованию. Но именно ЕС, отказавшись от проекта «Северный поток» и выбрав путь конфронтации, стал на путь милитаризации.