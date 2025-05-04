Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для издания NEWS.ru выразил мнение, что Киев может попытаться активизировать атаки на российскую территорию в период майских праздников. По его словам, провал недавнего удара по Новороссийску, предпринятого в ночь на 3 мая, вызвал раздражение у украинского руководства, и не исключено, что попытки атак будут продолжены.

Дандыкин подчеркнул, что основной целью ночной атаки ВСУ, судя по всему, был Черноморский флот. Однако, как отметил эксперт, российские военные успешно отразили налёт, не допустив серьёзных последствий. Он заявил, что атаки были пресечены сразу по нескольким направлениям — в Крыму, Севастополе, Новороссийске и на других объектах. По его словам, действия флота были чёткими и результативными, что сорвало планы Киева.

Эксперт также добавил, что попытки ударов, скорее всего, продолжатся в ближайшие дни. Он связал это с тем, что в Киев не планируют приезжать западные делегации, а Россия готовится к празднованию 9 Мая. По его мнению, украинские власти могут использовать этот период для очередных провокаций, стремясь нанести удары по символическим и стратегическим объектам на фоне праздника.

Ранее Министерство обороны России сообщило о масштабной атаке ВСУ, совершённой в ночь на 3 мая. В ходе отражения удара средствами ПВО были уничтожены 170 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, над акваторией Чёрного моря были ликвидированы восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД». Только над Крымом сбито 96 дронов, ещё 47 — над Краснодарским краем, и девять — над Ростовской областью.