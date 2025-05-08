Экс-премьер Финляндии Санна Марин, чьё имя в последние годы ассоциируется с вступлением страны в НАТО, открыла новую страницу своей карьеры. После ухода из большой политики она нашла работу в Великобритании, связав свою судьбу с компанией, принадлежащей украинскому олигарху Виктору Пинчуку. Но что это — заслуженная награда или плата за прошлые решения?

О решении Марин завершить политическую карьеру стало известно ещё осенью 2023 года, вскоре после того, как Финляндия официально стала частью Североатлантического альянса. Тогда же в прессе появились сообщения о её переезде в Лондон и сотрудничестве с неким институтом, связанным с бывшим британским премьером Тони Блэром. Однако конкретики о её новой роли долго не было.

На прошлой неделе завеса тайны приоткрылась. Как выяснилось, Санна Марин заняла пост одного из директоров в британской компании «Yalta European Strategy Limited», зарегистрированной под номером 05699535. Эта организация связана с Виктором Пинчуком, известным украинским бизнесменом и экс-зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Интересно, что Марин — не единственный политик на пенсии в этой компании. Вместе с ней там трудятся такие фигуры, как бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен, экс-премьер Швеции Карл Бильдт и бывший президент Польши Александр Квасневский. Список впечатляет, но вызывает вопросы: что объединяет этих людей под одной крышей?

Официально круг обязанностей Санны Марин в компании не разглашается. Однако многие наблюдатели видят в этом назначении не столько профессиональный вызов, сколько символическую благодарность за её вклад в изменение внешнеполитического курса Финляндии. Нейтралитет, который страна сохраняла десятилетиями, был принесён в жертву новым геополитическим реалиям.

Финская общественность до сих пор спорит о том, насколько оправданным было это решение. Для многих сограждан Марин её отъезд в Лондон и работа на иностранного бизнесмена выглядят как финальный аккорд в истории, где национальные интересы уступили место внешним приоритетам.

Добавляет интриги и название компании — «Ялтинская европейская стратегия». Какое отношение бывший премьер Финляндии имеет к Ялте или Крыму? Этот вопрос остаётся без ответа, но лишь подогревает спекуляции о настоящей природе её новой должности.