Стресс – неотъемлемая часть современной жизни, но его хроническое воздействие разрушает здоровье и крадет радость. Хорошая новость: управлять им можно! Освоив несколько эффективных техник, вы превратите стресс из врага в источник энергии.

Дышите глубже – успокаивайтесь быстрее

Когда тревога накрывает с головой, первое, что сбивается – дыхание. Верните контроль:

«4-7-8»: Вдохните носом на 4 счета, задержите дыхание на 7, медленно выдохните ртом на 8 счетов. Повторите 4 раза. Это сигнализирует мозгу: «Опасности нет!».

Вдохните носом на 4 счета, задержите дыхание на 7, медленно выдохните ртом на 8 счетов. Повторите 4 раза. Это сигнализирует мозгу: «Опасности нет!». Диафрагмальное дыхание: Положите руку на живот. Вдыхайте глубоко носом, чувствуя, как живот надувается, а не грудь. Медленный выдох ртом. Всего 5 минут такой практики снижают уровень кортизола.

«Дыхание – мост между телом и сознанием. Управляя им, вы управляете стрессом».

Движение как лекарство

Физическая активность – мощнейший антистресс. Не нужно марафонов!

Короткие прогулки: 20 минут быстрой ходьбы на свежем воздухе снижают напряжение эффективнее, чем некоторые таблетки.

20 минут быстрой ходьбы на свежем воздухе снижают напряжение эффективнее, чем некоторые таблетки. Танцевальные пятиминутки: Включите любимый трек и двигайтесь! Высвобождение эндорфинов гарантировано.

Включите любимый трек и двигайтесь! Высвобождение эндорфинов гарантировано. Йога или растяжка: Комбинация движения, дыхания и осознанности творит чудеса для нервной системы.

Главное – регулярность, а не интенсивность.

Порядок во времени – порядок в голове

Хаос и цейтнот – главные союзники стресса. Возьмите время под контроль: