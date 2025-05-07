Российские подразделения нанесли точечный удар по украинской бронетехнике, укрытой в подземном ангаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» Вооружённых сил России. В подтверждение была опубликована видеозапись, на которой зафиксированы как само укрытие, так и момент поражения находящихся внутри машин. Передает Российская газета.

Согласно данным канала, подземный гараж находился на территории Сумской области Украины, в районе населённого пункта Великая Писаревка. На видео с дрона сначала демонстрируется общий план, на котором виден вход в укреплённое укрытие. Далее следуют кадры изнутри объекта: в помещении чётко различимы по меньшей мере пять украинских бронеавтомобилей «Козак».

После разведки цели ударные беспилотники подлетают к ангару и последовательно уничтожают технику. На записи видны мощные взрывы и густые клубы дыма, заполняющие внутреннее пространство укрытия. Удары были нанесены с высокой точностью, и, судя по видеоматериалу, вся находившаяся в гараже техника была выведена из строя.

Бронеавтомобили «Козак» широко используются Вооружёнными силами Украины в различных зонах боевых действий. Их защищённый корпус позволяет применять машины как для транспортировки личного состава, так и в штурмовых операциях. Уничтожение сразу нескольких единиц такого типа является ощутимой потерей, особенно с учётом того, что техника находилась в защищённом и заранее подготовленном укрытии.

