Российский беспилотник зафиксировал попытку прорыва украинской бронетехники в Курской области и момент её уничтожения. Видеозапись операции была опубликована в Telegram-канале «Архангел спецназа», связанном с силовыми структурами. По информации авторов канала, противник наткнулся на инженерные заграждения и был остановлен ударом с воздуха и артиллерийским огнём.

На кадрах видно, как колонна из шести бронемашин Вооружённых сил Украины застревает на линии препятствий, известных как «зубы дракона». Эти бетонные конструкции предназначены для сдерживания бронетехники и активно применяются в приграничных районах. Попытка прорыва вглубь региона завершилась провалом — техника была оперативно накрыта огнём артиллерии и атакована дронами-камикадзе.

Согласно сообщению, часть украинского личного состава покинула подбитую технику и попыталась укрыться в лесопосадках. В настоящий момент на месте продолжается зачистка территории силами российских военных, которые проводят поиск оставшихся боевиков и контроль за ситуацией в приграничной зоне.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся атак и диверсионных действий ВСУ на территории Курской и Белгородской областей. Несмотря на регулярные попытки проникновения, российская оборона в этих направлениях остаётся устойчивой. Применение комбинированных средств — от инженерных заграждений до точечной авиации и дронов, позволяет оперативно реагировать на угрозы и срывать планы противника.

