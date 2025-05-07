Утром 7 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по Саранску. В результате атаки пострадал важный для оборонной промышленности объект — предприятие по производству оптоволокна, используемого в системах управления FPV-дронами. Эти беспилотные аппараты, работающие через оптоволоконную связь, обладают высокой устойчивостью к радиоэлектронной борьбе, что делает их особенно ценными в условиях современных боевых действий.

По информации из материала издания «Царьград», украинские силы сознательно выбрали целью объект, критически важный для российских войск. Завод в Саранске, как подчёркивают эксперты, обеспечивает устойчивую и бесперебойную работу фронтовых дронов, которые активно применяются в наступательных и оборонительных операциях. Их ключевое преимущество — независимость от воздействия вражеских систем РЭБ, что позволяет эффективно действовать даже в условиях плотного электронного подавления.

Атака стала уже второй по счёту — первый обстрел объекта произошёл 5 апреля. Повторный удар вызвал волну негодования среди аналитиков и военных комментаторов. Особенно резкую реакцию выразил телеграм-канал «Повёрнутые на войне», отметивший, что летательные аппараты противника спокойно преодолевают воздушное пространство России, не встречая сопротивления: «Самолётики со скоростью Первой мировой войны летят над городом без какого-либо воздействия».

Публицист Сергей Колясников также выразил недоумение: «На четвёртый год СВО уже просто непонятно, как подобное комментировать. Какой-то кукурузник пролетает сотни километров и бьёт по стратегическому заводу оптоволокна, единственному в России. И так несколько раз. И никто не виноват».

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко считает, что удар по Саранску укладывается в общую стратегию Киева по поражению критически важных предприятий. Ранее под удары попадали объекты нефтепереработки, производители электроники и компонентов ВПК. Теперь в списке — завод, обеспечивающий преимущество российской армии на поле боя.

Шлепченко подчёркивает, что оптоволоконные FPV-дроны играют особую роль. Благодаря таким устройствам, армия может действовать в зонах, где противник выстроил мощную радиоэлектронную оборону. Потеря или вывод из строя предприятия в Саранске, если информация подтвердится, нанесёт серьёзный урон боевым возможностям российской стороны.