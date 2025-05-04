США снова оказались в центре внимания ученых и исследователей, обеспокоенных потенциальной катастрофой планетарного масштаба. Речь идет не о военной угрозе и не о климатических изменениях, а о скрытой, дремлющей угрозе, затаившейся в недрах одной из самых известных природных достопримечательностей страны.

Речь о супервулкане Йеллоустоун в штате Вайоминг. Спутниковые снимки зафиксировали гигантскую кальдеру — воронку, образовавшуюся после древнего извержения. Ее площадь — почти 4 тысячи квадратных километров, и под ней скрывается то, что специалисты называют «магматическим океаном».

По оценкам геофизиков, глубоко под землей кипит колоссальное количество магмы. Если произойдет тектонический сдвиг, способный всколыхнуть эту лавовую массу, последствия будут катастрофическими. Энергия потенциального извержения может достичь эквивалента 1,7 тысяч мегатонн — это как если бы одновременно взорвались 30 термоядерных «царь-бомб» (мощнейшая бомба, когда-либо созданная человеком).

Сценарий крайне мрачный: огненные потоки уничтожат всё в радиусе тысячи километров, а взметнувшийся в небо пепел и ядовитые газы закроют солнечный свет на месяцы. Начнется резкое глобальное похолодание, которое приведет к провалу урожаев, голоду и масштабному кризису.

Хотя ученые и говорят о низкой вероятности такого события в ближайшие годы, сценарий нельзя полностью исключать. Сейчас ведутся исследования и обсуждаются возможные способы мониторинга и, при необходимости, сдерживания активности вулкана. Йеллоустоун — не просто природный парк. Он — потенциальный эпицентр одной из самых разрушительных катастроф в истории человечества.