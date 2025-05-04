Российские подразделения продолжили продвижение на донецком направлении, заняв населённый пункт Зеленое Поле, расположенный южнее города Константиновка. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State, следящий за обстановкой на линии боевого соприкосновения.

По данным источника, село оказалось под контролем российских сил, что подтверждает наличие активности в районе Александрополя. Кроме того, отмечено продвижение российских войск и на лиманском направлении — в районе населённых пунктов Новое и Новомихайловка. Таким образом, ВС РФ развивают наступление сразу на нескольких участках фронта.

Российская армия наращивает давление на укрепления украинских сил в окрестностях Константиновки. В том числе, усилилось применение высокоточного вооружения. Сообщалось, что ВС РФ активно задействуют корректируемые авиационные бомбы (КАБы), а также дроны, управляемые по оптоволоконным каналам связи. По словам наблюдателей из Deep State, именно в этих средствах у российской стороны сохраняется преимущество, позволяющее эффективно поражать цели и нарушать оборону ВСУ.