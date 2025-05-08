С полуночи 8 мая в зоне проведения боевых действий начался режим перемирия, инициированный президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский официально не подтвердил участие Киева в договорённости о трёхдневной паузе, по информации с передовой, обстановка на большинстве участков фронта остаётся спокойной. Военные корреспонденты отмечают снижение интенсивности боевых действий.

Как сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка, в настоящее время представители командования обеих сторон проводят переговоры, касающиеся проведения гуманитарной операции. Речь идёт об эвакуации тел погибших, а также оказании помощи раненым, находящимся в нейтральных зонах. Эти шаги направлены на снижение гуманитарной нагрузки в зоне конфликта и восстановление контроля над ситуацией на линии соприкосновения.

Однако, несмотря на объявленное прекращение огня, утром 8 мая стало известно о провокационных действиях со стороны иностранных наемников, входящих в состав формирований, сражающихся на стороне ВСУ. По данным, опубликованным автором Telegram-канала Condottiero, бойцы из Польши и Эстонии предприняли попытку нанести удар по российской территории, используя польскую реактивную систему залпового огня «Vampire». Обстрелу подверглось село Тёткино в Курской области.

Как уточняет ресурс, удары наносились с территории Сумской области Украины, из лесного массива вблизи границы. Использование чешской РСЗО «Вампир» в этом районе сопровождается активностью так называемой «блуждающей» артиллерии, которой управляют наёмники, не подчиняющиеся командованию ВСУ. Condottiero отмечает, что в состав этих формирований входят граждане Польши, Эстонии, Литвы и Дании, объединённые в частные военные структуры, действующие фактически самостоятельно.