Вы мечтаете о доме, где пол сверкает даже в пятницу вечером, а сил — ноль? И вот стоите у витрины с техникой, как герой в фильме перед выбором: направо пойдешь — вертикальный пылесос возьмешь, налево — робот Xiaomi за тобой по квартире кататься будет. Как не попасть в ловушку маркетинга и выбрать помощника, который действительно упростит жизнь? Давайте разберемся.

Удобство: кто кого?

Начнем с самого очевидного — удобства. Здесь многое зависит от вашего характера. Вы из тех, кто предпочитает всё держать под контролем? Тогда вам, скорее всего, по душе ручная техника. Взяли — и сразу видно, где уже прошлись, а где еще завал с шерстью.

А если вы мечтаете о том, чтобы уборка случалась как бы сама собой, пока вы пьете кофе или бегаете за детьми — робот просто незаменим. У него нет выходных и “лень”, он выезжает по расписанию и молча глотает пыль. Главное, не забывайте поднимать тапки и провода: у робота хоть и ум, но всё ещё не человеческий.

Мощность и капризы покрытия

Смотрите, тут всё не так однозначно. Вертикальные модели (особенно проводные или с мощной батареей) чаще выигрывают в силе всасывания. Особенно на коврах. Представьте, что вы убираете после марафона кошачьих гонок по ковру — тут ручной агрегат покажет себя героем.

А вот робот пылесос Xiaomi на коврах с высоким ворсом чувствует себя как турист в болоте. Но с ламинатом, плиткой или линолеумом справляется достойно. Идеальный вариант — для тех, кто любит гладкие поверхности и минимализм.

Автономность и уход: кто больше требует?

У вертикальных моделей автономность зависит от батареи — в среднем 30–60 минут. Этого хватит на двушку, если не залипать в TikTok между комнатами. Роботы работают дольше, часто до двух часов, и сами знают, куда вернуться на подзарядку. Удобно? Ещё бы!

Но не забывайте — им нужен уход. Да, меньше, чем за детками, но всё же. Нужно чистить щетки, вытряхивать контейнер и следить, чтобы датчики не покрылись пылью. А вертикальный? Почистили фильтр, поставили на базу — и он снова как новенький.

Цена: сколько стоит удобство?

Вертикальные модели бывают очень демократичными по цене — особенно проводные. Но если хочется без провода, с хорошей тягой и тихой работой — будьте готовы заплатить больше. Роботы, особенно от Xiaomi, порадовали мир тем, что сделали «умную уборку» доступной. Базовые модели стоят как средний вертикальный, а флагманы — как небольшой отпуск. Но и функций там не меньше: от построения карты квартиры до управления с телефона.

Лайфхаки при выборе

Если у вас пушистый питомец , особенно любящий разносить шерсть — берите вертикальный. Лучше справится с коврами и мебелью.

Если времени нет вообще , и вы хотите, чтобы уборка шла фоном — робот ваш выбор.

Комбинация двух устройств — не роскошь, а продуманный подход. Робот работает каждый день, вертикальный — раз в неделю для глубокой уборки.

Для тех, кто готов к переменам

А если вы уже твёрдо решили, что ручное управление — это не минус, а плюс, посмотрите, какие модели доступны сейчас в интернет-магазине OZON.