Солдаты Корейской народной армии, задействованные в выполнении задач на территории Курской области, используют современное российское вооружение и элементы экипировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обзор», публикуя детали о техническом оснащении северокорейских подразделений.

По информации канала, бойцы КНДР вооружены автоматами Калашникова АК-12 образца 2021 года. Эти винтовки укомплектованы коллиматорными прицелами второго поколения 1П87, что повышает точность стрельбы и эффективность на поле боя. Кроме того, каждый военнослужащий обеспечен современными аптечками АППИ-7 и АППИ-8, что говорит о высоком уровне медицинской подготовки личного состава.

В качестве средств индивидуальной защиты корейские бойцы используют бронежилеты «Модуль-Кокон» с защитными стальными плитами класса Бр4. Эти элементы способны остановить пулю калибра 7,62×39 мм, что соответствует стандартным боеприпасам стрелкового оружия. Также в экипировку входят защитные шлемы MICH2000 и комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1 в зелёной цифровой расцветке ЕМР, адаптированной под российские условия.

Ранее сообщалось, что снайперские подразделения специального назначения КНА получили на вооружение винтовки австрийского производства Steyr-Mannlicher SSG-08. Эти высокоточные комплексы активно применяются профессиональными стрелками по всему миру.

Дополняет перечень снаряжения тактическое изделие российского производства — огнестойкие перчатки, разработанные концерном «Калашников» и поставленные в декабре 2024 года. Перчатки обеспечивают защиту от термического и механического воздействия, при этом оставаясь удобными для работы с оружием и электронными приборами.