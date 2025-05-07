Полк спецназа «Ахмат» обнародовал видео, на котором запечатлены более десяти военнослужащих ВСУ, взятых в плен в ходе боёв в Курской области. На кадрах, снятых в лесной зоне, пленные без оружия и бронежилетов, со связанными руками, выстроены в колонну для отправки в тыл.

Операция по отражению атаки проводилась 5 и 6 мая в районе приграничных населённых пунктов Тёткино и Новый Путь.

По данным российских источников, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва, используя схожую тактику: бронегруппы из БМП, броневиков и танков, возглавляемые инженерной машиной разграждения (ИМР), подходили к укреплениям на границе.

Однако российские силы, включая операторов FPV-дронов, авиацию и артиллерию, блокировали продвижение противника. Одна из ИМР подорвалась на мине, что сорвало движение колонны, после чего бронетехника и пехота, включая бойцов на квадроциклах, были уничтожены. Выжившие украинские военнослужащие пытались отступить, но часть из них попала в плен.

В комментарии к видео отмечается слаженная работа нескольких подразделений: 2-й бригады спецназа, 204-го полка спецназа «Ахмат» и 15-го танкового полка. Подробности захвата пленных пока не разглашаются.