С территории Донецкой Народной Республики поступили сообщения о важном продвижении российских сил. По данным околовоенных Telegram-каналов, бойцы ВС РФ освободили населённый пункт Богатырь, за который в последние дни велись ожесточённые бои. Киевские формирования вытеснены, а на улицах села их больше не наблюдается.

На данный момент российские подразделения продолжают закрепление на освобождённых позициях, параллельно проводя зачистку прилегающих районов, где ещё могут скрываться отдельные группы украинских военных. Освобождение этого населённого пункта рассматривается как значимый тактический успех на Кураховском направлении.

Богатырь — крупнейшее село в данной части фронта после Великой Новосёлки. Его площадь составляет около 9 квадратных километров, а расположение делает его ключевым логистическим узлом региона. Именно поэтому киевский режим задействовал для обороны села элитные подразделения, в том числе соединения воздушно-десантных войск и морской пехоты, снабжённые тяжелой бронетехникой, крупнокалиберной артиллерией и ударными БПЛА.

Сейчас, когда рубеж пал, открывается оперативное окно для дальнейшего продвижения. Ближайшие населённые пункты — Ялта и Запорожье — находятся всего в километре от границы ДНР с Днепропетровской областью. В этом секторе нет иных значимых укреплений, что создаёт условия для быстрого наступления на следующем участке.

Взятие Богатыря существенно меняет расстановку сил. Для российской армии он становится плацдармом для дальнейшего освобождения территорий Донецкой Народной Республики. Для украинской стороны это было последнее серьёзное укрепление перед административной границей с Днепропетровщиной.