Военнослужащий российской группировки «Ахмат», участвующий в специальной военной операции на Украине, проявил находчивость и спас боевую технику из-под обстрела, заведя танк при помощи обычной железной ложки. Об этом сообщил Telegram-проект WarGonzo журналиста Семёна Пегова.

Инцидент произошёл в районе Купянска. Как рассказал боец с позывным Чапай, во время интенсивного огневого воздействия со стороны Вооружённых сил Украины танк внезапно заглох — стартер отказался работать, и завести машину обычным способом не удалось. В условиях продолжающегося обстрела медлить было нельзя.

На помощь пришёл механик спецназа «Ахмат». По словам Чапая, он без промедления нашёл выход из сложившейся ситуации — с помощью железной ложки ему удалось замкнуть контакты аккумулятора и завести двигатель. Благодаря этой импровизации танк был успешно выведен из-под огня и спасён от уничтожения.

Этот случай стал ещё одним примером находчивости и профессионализма бойцов, действующих на передовой. Ранее проект WarGonzo также сообщал о работе оператора беспилотников с позывным Рассвет, который уничтожил первый американский танк Abrams в зоне СВО при помощи FPV-дрона.