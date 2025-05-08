Россия продолжает укреплять свои Вооружённые силы в ответ на расширение НАТО и наращивание военной инфраструктуры у российских границ. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в своей статье, опубликованной на официальном сайте Совета безопасности РФ. Материал приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы Минобороны, совершенствование численного и боевого состава армии идёт с учётом накопленного опыта и растущих угроз безопасности. Основным фактором, требующим соответствующего реагирования, Белоусов назвал дальнейшее продвижение НАТО на восток, усиление военных контингентов стран альянса и размещение дополнительного ударного вооружения у российских рубежей.

Министр сообщил, что на текущий момент в России полностью укомплектованы и оснащены две новые общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, речная флотилия, а также 50 соединений и отдельных воинских частей. Кроме того, были сформированы Ленинградский и Московский военные округа, что стало важным шагом в укреплении оборонительной структуры страны.

Белоусов напомнил, что ещё в прошлом году в планах значилось создание дополнительных двух общевойсковых армий и 30 новых соединений. Эти задачи выполняются поэтапно и соответствуют долгосрочной стратегии оборонного строительства в современных условиях.

Ранее, в апреле, министр обороны уже отмечал, что в ближайшие годы Россия сосредоточится на интеграции беспилотных систем в единую сеть. Это направление рассматривается как одно из приоритетных в рамках технического переоснащения армии и повышения её эффективности на поле боя.