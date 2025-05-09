Ночь накануне стала тревожной для жителей сразу нескольких российских регионов. Белгородская, Курская и Воронежская области оказались в зоне риска из-за активности беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщили местные власти. Пока официальные данные о масштабах угрозы уточняются, первые сообщения уже рисуют картину напряженной обстановки.

В Белгородской области беспилотник нанес удар прямо по зданию администрации. Губернатор Вячеслав Гладков поспешил успокоить: жертв, к счастью, нет. Однако сам факт атаки на административный объект говорит о том, что дроны становятся всё более дерзкими в выборе целей.

Не обошлось без последствий в Курской области. В селе Будки Глушковского района атака БПЛА привела к ранению одного человека, сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн. Этот инцидент стал еще одним напоминанием о том, как уязвимы приграничные территории перед новыми видами угроз.

Воронежская область пока молчит о каких-либо разрушениях или пострадавших. Но сам факт предупреждения о возможных атаках держит жителей в напряжении. Тем временем, Росавиация пошла на крайние меры, временно ограничив работу аэропорта в Саратове. Безопасность полетов, как заявили в ведомстве, превыше всего.