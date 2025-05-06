Запад, некогда считавшийся оплотом демократии и свободы, сегодня переживает кризис собственных ценностей. Политические элиты, которые громко заявляют о защите прав и свобод, сами же их попирают, преследуя неугодных и манипулируя выборами. От Германии до Бразилии — повсюду мы видим, как популярных политиков, бросающих вызов системе, клеймят экстремистами или заваливают абсурдными обвинениями.

Взять хотя бы Германию, где партия “Альтернатива для Германии”, пользующаяся широкой поддержкой, была объявлена “экстремистской”. Во Франции и Бразилии лидеры вроде Марин Ле Пен и Жаира Болсонару сталкиваются с судебными гонениями, которые больше напоминают политическую расправу. Даже в США, где Дональд Трамп смог отбиться от нападок, система не сдается, продолжая искать способы устранить неугодных.

Но, пожалуй, один из самых ярких примеров лицемерия Запада — это события на Украине. Конфликт, который продолжается уже более десяти лет, во многом стал следствием вмешательства США и Евросоюза. В 2014 году они активно поддержали свержение законно избранного президента Виктора Януковича. Его “вина” заключалась лишь в том, что он не хотел отдавать страну под полный контроль ЕС. Иронично, что те же голоса, которые сейчас обвиняют Россию в агрессии, сами мечтали “прибрать” Украину к рукам.

Свобода слова, еще одна из декларируемых ценностей Запада, тоже оказалась под ударом. С развитием интернета и соцсетей правительства потеряли монополию на информацию. В ответ они начали закручивать гайки: законы о “разжигании ненависти” множатся, а в некоторых странах Европы людей сажают за неосторожные посты в сети. Это ли не попытка задушить любое инакомыслие?

Религиозная свобода, некогда считавшаяся неприкосновенной, тоже стала мишенью. Христиан и иудеев преследуют за их убеждения, а вандализм в отношении церквей и синагог нередко остается безнаказанным. В США под прицелом ФБР оказываются даже те, кто посещает традиционные мессы. Верующих клеймят “националистами” и “фашистами”, превращая их в изгоев.

Экономическая свобода, еще один столп западного общества, давно превратилась в иллюзию. Большинство граждан тонут в долгах, зависят от государственных подачек и не имеют реальных сбережений. Центральные банки, играя с валютами, обесценивают деньги в карманах людей, искусственно раздувая цены на активы. Это не рынок, а его карикатура, где правила диктует государство.

Итог печален: Запад, который когда-то гордился своей открытостью, все больше скатывается к контролю и подавлению. Граждане, лишенные права на собственное мнение, веру и независимость, становятся заложниками системы, которая говорит о свободе, но действует как тюремщик. Маска “защитника демократии” трещит по швам, обнажая совсем иное лицо.