Так называемые «вечные льды» в самом сердце Северного Ледовитого океана — к северу от Гренландии — могут полностью исчезнуть уже в XXI веке.

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав донные отложения в море Линкольна, одном из самых холодных и удалённых регионов планеты.

Учёные подчеркивают, что летом Арктика рискует остаться полностью свободной ото льда. Причём это не просто предположение — геологические данные говорят, что 10 тысяч лет назад, в эпоху с аналогичными климатическими условиями, ледяной покров уже исчезал в этом районе.

Наибольшую тревогу вызывает то, что даже при нынешних температурах процесс таяния продолжится. По сути, он уже стал необратимым: даже если потепление остановится, лёд всё равно будет уходить. Вопрос лишь в сроках — это может занять 20, 30 или 40 лет.