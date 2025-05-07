В Венгрии археологи раскопали крупнейшее в Центральной Европе древнее кладбище с искусственно удлинёнными черепами. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, охватывает находки в Мёзш-Ичеи-дюлё — некрополе V века, где были найдены останки 96 человек, у 51 из которых череп был преднамеренно деформирован в раннем возрасте.

Учёные считают, что необычное захоронение отражает культурные изменения, происходившие в период после ухода Рима из провинции Паннония. В этот регион начали прибывать мигранты, спасавшиеся от гуннского нашествия, что привело к смешению различных этнических и культурных групп.

Анализ изотопов подтвердил: многие взрослые, захороненные на кладбище, провели детство за пределами региона, что указывает на высокую мобильность населения. Археологи выделили три основные группы захоронений — местные жители, пришельцы с традицией черепной деформации и представители смешанных культур, что свидетельствует о постепенной интеграции.

Деформация черепа, вероятно, служила маркером социального статуса. В венгерском некрополе её признаки обнаружены у людей всех полов и возрастов, что говорит о широкой укоренённости обычая в местной среде.