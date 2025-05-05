В Египте археологи наткнулись на необычную находку — в древней гробнице была обнаружена гигантская «дверь для душ», словно предназначенная для выхода из потустороннего мира.

Уникальный артефакт нашли в некрополе Саккара — усыпальнице возрастом около 4400 лет, принадлежавшей принцу Усерефре, сыну фараона Усеркафа.

Находка представляет собой внушительную плиту из розового гранита высотой 4,5 метра и шириной 1,2 метра. Хотя на первый взгляд она выглядит как обычная декоративная стена, в религиозной архитектуре Древнего Египта такие конструкции назывались «ложными дверями». Считалось, что через них душа умершего могла свободно переходить между мирами.

Розовый гранит — материал редкий и чрезвычайно дорогой по тем временам, его использовали лишь для гробниц знати. Надписи на плите указывают на высокий статус захороненного: принц был не только наследником, но также судьёй, священником и министром.

Руководитель раскопок Захи Хавасс подчеркнул, что столь крупную и хорошо сохранившуюся «дверь души» археологи встречают впервые. Это открытие не только дополняет картину жизни древнеегипетской элиты, но и приоткрывает завесу над их представлениями о загробном существовании.