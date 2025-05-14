Представьте себе поля Великобритании, усеянные яркими подсолнечниками, сочными цитрусовыми и виноградниками, как в солнечной Тоскане. То, что звучит как фантазия, может стать реальностью уже к 2080 году. Климатические изменения, которые мы привыкли считать угрозой, неожиданно открывают перед британскими фермерами новые, почти средиземноморские горизонты.

Учёные из Центра экологии и гидрологии Великобритании провели масштабное исследование, изучив, как потепление на 2–4 °C изменит аграрный ландшафт страны. Их выводы поражают: более 160 культур, ранее немыслимых для местного климата, смогут прижиться на британской земле. Речь идёт о сое, нуте, бамии и даже винном винограде.

Особенно повезёт юго-западу Англии и приграничным районам Шотландии. Эти регионы, несмотря на повышение температуры, сохранят достаточно влаги, чтобы стать плодородной почвой для экзотических новичков. Более того, такие культуры, как соя и нут, не просто устойчивы к жаре, но и выступают природными «удобрениями», насыщая землю азотом.

Переход к новым культурам сулит не только экономическую выгоду, но и пользу для здоровья. Бобовые и овощи, богатые белком, могут стать достойной альтернативой мясу, снижая углеродный след пищевой индустрии. Это как если бы сама природа подсказывала, как сделать рацион британцев более устойчивым.

Однако не всё так безоблачно. Исследователи предупреждают: новые культуры могут вступить в конфликт с местной флорой и фауной. Проблемы с опылителями и нашествие непривычных вредителей — лишь часть возможных вызовов, с которыми придётся столкнуться.