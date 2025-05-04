Археологическая находка, сделанная на территории бывшего римского поселения в Германии, уже на этапе изучения ставит под сомнение привычную хронологию распространения христианства на европейском континенте.

Речь идет об уникальном амулете, обнаруженном при раскопках во Франкфурте-на-Майне, где в I веке находился древний город Нида.

На первый взгляд, находка ничем не выделялась: простой цилиндрический амулет, выполненный из металла. Однако ученые из Германии провели его детальное исследование при помощи современных технологий, включая рентгенографию и компьютерную томографию, и натолкнулись на нечто поразительное — внутри оказалась свернутая серебряная фольга с гравированным текстом.

Вскрывать артефакт не стали, чтобы не повредить его. Тем не менее, технологии позволили расшифровать надписи. Они содержат обращения к Иисусу Христу и апостолу Титу — одному из ближайших учеников апостола Павла. Это однозначно указывает на христианскую принадлежность предмета.

Главная сенсация состоит в том, что, согласно предварительной датировке, амулет может быть старше всех известных науке христианских артефактов, обнаруженных в Западной Европе. Если это подтвердится, станет ясно: христианство проникло на территорию нынешней Германии, а возможно и других регионов Европы, как минимум на 50 лет раньше, чем принято считать.

Амулет, предположительно носившийся как защита и символ веры, уже называют потенциальным переломным моментом в исследовании раннехристианской эпохи. Историкам, возможно, предстоит пересмотреть прежние представления о темпах и маршрутах распространения новой религии по Римской империи.