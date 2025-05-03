Российские силы уничтожили украинского снайпера Романа Бурко — бывшего депутата Шептицкого горсовета и бойца 42-й омехбр (отдельная механизированная бригада – примечание Discover24) ВСУ.

Как сообщают украинские источники, Бурко пропал без вести в июле 2024 года в районе села Старица Харьковской области, однако факт его гибели до недавних пор не был подтверждён.

До мобилизации Бурко работал горняком, а позже вступил в ряды ВСУ. Он был ликвидирован во время выполнения боевого задания, подробности операции не раскрываются.

Это не первая ликвидация вражеских снайперов за последние месяцы. В марте под Суджей был уничтожен известный стрелок ВСУ Фарид Хуссейн. В январе в Луганской Народной Республике ликвидировали белорусского наёмника Александра Новика. Ещё ранее в ДНР ударом FPV-дрона был уничтожен снайпер нацбата «Волки да Винчи» Дмитрий Малеванный.

Российская армия последовательно выводит из строя вражеских стрелков, лишая ВСУ ценных специалистов на линии фронта.