На фоне усиливающегося напряжения в отношениях между Россией и странами НАТО власти Литвы приступили к практическим мерам по подготовке к возможному военному кризису. Вильнюс не исключает развитие событий, при котором российские войска смогут достичь столицы в течение нескольких часов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные источники, материал передаёт ИноСМИ.

По данным издания, расстояние от границы Калининградской области до Вильнюса по прямой составляет около 400 километров, что делает город потенциально уязвимым в случае резкой эскалации. Полковник литовской военной разведки Эгилиюс Паулавичюс подтвердил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на своих западных рубежах. При этом он подчеркнул, что подобная активность не означает немедленного начала боевых действий, однако риск прямой конфронтации с НАТО сохраняется.

На этом фоне власти литовской столицы подготовили подробный план эвакуации, который охватывает более 90% жителей города — около 560 тысяч человек. Как сообщил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, разработано примерно 150 маршрутов — отдельно для каждого района. Главная задача плана — не допустить транспортного коллапса при возможной необходимости срочной эвакуации населения.

Система оповещения будет включать несколько каналов: сирены, массовую SMS-рассылку и специальное мобильное приложение. По словам городских властей, эти меры призваны обеспечить максимально оперативное информирование населения в случае чрезвычайной ситуации.