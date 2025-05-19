Во время Корейской войны Соединённые Штаты всерьёз рассматривали применение ядерного оружия против Пхеньяна. Об этом пишет обозреватель Стив Балестриери в материале для издания 19FortyFive. По его данным, подобные планы существовали не только в отношении Северной Кореи, но и в адрес Китая — особенно после того, как Пекин вступил в конфликт на стороне КНДР.

Балестриери отмечает, что широкая общественность в то время была не до конца осведомлена о реальных намерениях американского руководства. Однако в ходе пресс-конференции 30 ноября 1950 года президент США Гарри Трумэн открыто заявил, что возможность использования ядерного оружия в Корее рассматривается серьёзно. Эти заявления вызвали обеспокоенность в Великобритании, где опасались дальнейшей эскалации конфликта и непредсказуемых последствий от применения оружия массового уничтожения.

По данным издания, ключевым инициатором ядерного сценария был генерал Дуглас Макартур. Он предлагал использовать от 50 до 300 ядерных боезарядов из арсенала США, направив удары не только по Северной Корее, но и по стратегически важным районам Китая, включая Манчжурию. Такое развитие событий, по мнению обозревателя, рассматривалось как средство быстрого завершения войны путём уничтожения инфраструктуры и военного потенциала союзников Пхеньяна.

Как подчёркивает Балестриери, в тот период практически каждый американский генерал имел собственный вариант плана ядерного удара. В Пентагоне существовало несколько параллельных сценариев с разной степенью радикальности. Именно тогда, на фоне ужесточения боевых действий, президент Трумэн сделал официальное заявление о том, что США не исключают применение ядерного оружия в Корее.

Хотя в итоге ядерные боеприпасы так и не были использованы, сам факт серьёзных обсуждений и подготовки подобных операций стал важной вехой в истории холодной войны. Эти эпизоды, как подчёркивает 19FortyFive, до сих пор остаются напоминанием о том, насколько близко мир подходил к грани глобального ядерного конфликта.