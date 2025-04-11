Британский блогер Сэм, переехавший в Россию, в одном из своих новых роликов на YouTube раскритиковал западные мифы о России и назвал «американскую мечту» устаревшим заблуждением. Он поделился личным опытом жизни в Великобритании и сравнил её с нынешней реальностью, в которой живёт в России. Пишет ИноСМИ.

По словам Сэма, долгое время он верил в устоявшиеся представления, навязанные западными СМИ, однако после переезда в Россию многое для него изменилось. Один из главных мифов, по его мнению, — уверенность, что российские медиа якобы полностью состоят из пропаганды, а западные источники говорят исключительно правду. Он отмечает, что большинство людей на Западе даже не задумываются о проверке информации и слепо верят в то, что им показывают по телевидению.

Сэм приводит пример комментария к своему видео, где зритель утверждает, будто Москва — мрачный и обветшалый город. При этом, по словам блогера, если хотя бы на неделю приехать в российскую столицу, станет очевидно, насколько это современный, динамично развивающийся мегаполис с развитой инфраструктурой, архитектурой и культурной жизнью.

Ещё один миф, с которым он сталкивался, — мнение о высокой стоимости продуктов в России по сравнению с Великобританией. Сэм заявил, что еда в России не только доступнее, но и качественнее: без излишней химии и ГМО. Он подчеркнул, что в Британии повседневные расходы намного выше и назвал ситуацию с ценами на продукты в родной стране настоящим финансовым испытанием для большинства семей.

Наиболее серьёзной иллюзией блогер считает веру в так называемую «американскую мечту». По его словам, в прошлом она действительно существовала, но сегодня утратила свою актуальность. В Великобритании и США собственное жильё стало практически недостижимой целью без высокооплачиваемой работы или успешного бизнеса, а уровень жизни для обычных граждан только снижается.

Сэм отмечает, что в отличие от Запада, в России он увидел реальные возможности для стабильной и достойной жизни. По его мнению, здесь «мечта» всё ещё жива и достижима для обычного человека, в то время как в странах с громкими экономическими титулами она давно осталась в прошлом.