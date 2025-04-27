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Группа международных экспертов в области экологии провела исследование, которое указывает на более пессимистичные прогнозы относительно увеличения уровня Мирового океана в течение следующих двух с половиной веков. В рамках работы был проведен опрос более сотни специалистов, изучающих климатические изменения.

Полученные данные оказались более тревожными, чем предположения действующей группы экспертов Организации Объединенных Наций.

Согласно результатам нового исследования, к 2100 году уровень океана может подняться на 1,3 метра, в то время как прогнозы ООН ограничиваются максимальной отметкой в 1,1 метра. Прогнозы на более отдаленную перспективу еще менее утешительны: к 2300 году подъем может составить до пяти метров.

Ученые называют главной причиной такой динамики ускоренное таяние обширных ледяных щитов Гренландии и Антарктиды. Отмечается, что полное исчезновение льда в этих полярных регионах потенциально может привести к катастрофическому подъему Мирового океана на 65 метров.

Руководитель исследования, Штефан Рамшторф, подчеркнул, что даже частичное таяние этих ледников неминуемо вызовет серьезные проблемы для прибрежных зон по всему миру.

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