Мотор 4D56, установленный на моделях Mitsubishi Pajero и L200, действительно является надежным и мощным дизельным двигателем. Ресурс двигателя заложенный производителем оценивается в 200-250 тыс км. В целом двигатель признан очень надежным. Известны случаи, когда такие моторы, при должном и своевременном уходе, с легкостью отхаживают по 400-500 тыс км без капитального ремонта. Однако, как и любая другая техника, он подвержен определенным проблемам, особенно связным с топливной системой. На автомобилях MItsubishi L200 выпускаемых позже 2008 года используется топливные форсунки Denso с оригинальным номером Mitsubishi 1465A041 или под номером Denso 095000-5600 или DCRI105600. По сути это кросс-номера одной и той же топливной форсунки, просто производитель автомобиля и производитель форсунки обозначает ее разными артикулами в своих каталогах.

Топливная система Denso common rail имеет свои преимущества и недостатки. Основные плюсы включают в себя:

Эффективность – возможность электронного управления подачей топлива позволяет повысить экономичность и мощность двигателя. Низкий уровень выбросов – система позволяет более точно регулировать подачу топлива, что снижает уровень вредных выбросов.

Но, как вы уже отметили, у системы есть и некоторые минусы:

Небольшой ресурс форсунок – особенно это актуально при работе с топливом низкого качества. Форсунки могут выходить из строя уже на пробеге около 100 000 км, что требует регулярной проверки и замены. Зависимость от качества топлива – плохое топливо может привести к серьезным проблемам в работе системы, включая потерю мощности и затрудненный запуск.

Типичные проблемы с системой могут возникнуть по следующим причинам:

Засорение сеточки-фильтра : Это может привести к затрудненному запуску и неправильной работе системы. Регулярная чистка или замена фильтров может снизить риски.

: Это может привести к затрудненному запуску и неправильной работе системы. Регулярная чистка или замена фильтров может снизить риски. Залипание распылителей : Это может произойти из-за загрязнения или коррозии. В таких случаях может помочь чистка форсунок или их замена на оригинальные распылители Denso DLLA145P870 или аналоги.

: Это может произойти из-за загрязнения или коррозии. В таких случаях может помочь чистка форсунок или их замена на оригинальные распылители Denso DLLA145P870 или аналоги. Засорение отверстий распыляющего элемента: Использование некачественного топлива с примесями может привести к быстрому загрязнению, что также требует замены или чистки форсунок, которую лучше делать в специализированных дизельных мастерских, например CDI36.

Важно следить за состоянием системы, использовать качественное топливо и вовремя проводить техническое обслуживание, чтобы продлить срок службы как форсунок, так и самого мотора 4D56.

