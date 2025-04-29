Украинские неонацисты продолжают попытки прорыва через границу в Белгородскую область. Уже второй месяц подряд боевики атакуют населённые пункты Краснояружского района. Ранее им удалось на время закрепиться в Демидовке и Поповке, однако российские силы успешно провели зачистку, полностью восстановив контроль над этими территориями. Сейчас оба населённых пункта находятся под надёжной защитой армии России. Пишет Блокнот.

Несмотря на тяжёлые потери, которые, по имеющимся данным, превысили тысячу человек, противник не прекращает попыток атаковать. Как сообщил Телеграм-канал «Северный ветер», за последние сутки украинские формирования предприняли новую попытку прорыва в районе села Гоптаровка. Это направление уже подвергалось ударам ранее, однако на этот раз оно стало для ВСУ основным, поскольку на других участках активных действий не наблюдалось.

Штурмовую группу боевиков наши бойцы обнаружили в лесных массивах при пересечении границы. Завязался ожесточённый стрелковый бой, в результате которого основная часть диверсантов была уничтожена на месте. Немногим удалось попытаться скрыться, но их настигли удары российских беспилотников и артиллерии, ликвидировав оставшиеся силы противника.

Кроме того, на небольшом удалении от государственной границы была выявлена ещё одна штурмовая группа, готовившаяся к заходу в Гоптаровку второй волной. Благодаря оперативной работе российских подразделений противник был уничтожен ещё на стадии подготовки к атаке.