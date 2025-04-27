Украинские военные продолжают отчаянные попытки удержать остатки плацдарма на территории России, перебрасывая к селу Гоптаровка в Белгородской области небольшие подразделения пехоты и штурмовые группы на квадроциклах. Об этом сообщил военный обозреватель Влад Шлепченко, пишет издание «ЦГ».

По предварительной информации, накопление вражеских резервов идёт из населённого пункта Мирополье в Сумской области. Несмотря на серьёзные потери, переброска сил продолжается. Влад Шлепченко отмечает, что такая тактика демонстрирует безразличие украинского командования к числу потерь среди своих бойцов.

На фоне ухудшения ситуации на линии фронта Киев, не добившись успехов на поле боя, активизировал удары по гражданским объектам на российской территории. 24 апреля украинские беспилотники нанесли удар по храмовому комплексу «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области. Эти действия, по мнению ряда аналитиков, усиливают аргументы в пользу создания защитной буферной зоны, которая должна простираться до Днепра, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Тем временем появляются сведения о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва через границу. По данным, полученным из открытых источников, главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сосредотачивает ударную группировку в районе села Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Заместитель руководителя российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк подтвердил возросшую активность противника. В интервью он сообщил, что в населенном пункте Великий Бурлук зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооружённых формирований Украины.

Некоторые эксперты проводят параллели с событиями, предшествовавшими украинским попыткам прорыва в Курскую область. Тогда также отмечалась концентрация сил в Сумской области, что позволяет предположить возможность новых провокаций со стороны ВСУ в преддверии майских праздников.