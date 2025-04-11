Российские Вооружённые силы нанесли серию прицельных ударов по важнейшим объектам транспортной и военной инфраструктуры Украины. Как сообщается, удары пришлись на Житомирскую и Кировоградскую области, где были поражены как стратегические железнодорожные узлы, так и объекты оборонно-промышленного комплекса. Пишет АиФ.

Одним из ключевых результатов стало попадание в крупный транспортный узел в Знаменке. Этот город, расположенный в Кировоградской области, играет важную роль в логистике, и его повреждение нарушает координацию передвижения военных и грузовых составов. По мнению военных экспертов, нанесение ударов по подобным целям — часть широкой кампании по дестабилизации украинской транспортной системы, и такая тактика уже доказала свою эффективность в ряде предыдущих операций. Напомним, ранее аналогичные удары были нанесены по узловым станциям в Закарпатье, Сумской и Днепропетровской областях. В этих случаях применялись ракеты комплекса «Искандер», вызвавшие серьёзные разрушения путей и подвижного состава.

Особое внимание привлек удар по бронетанковому заводу в Житомире, где осуществляется модернизация и дооборудование бронетехники, включая натовские образцы. По словам местных источников, объект подвергся сильному поражению, а характер разрушений оценивается как обширный. Данный завод играет ключевую роль в обеспечении передовой украинской армии техникой, поэтому его выведение из строя существенно снижает боеспособность ВСУ.

Также известно о попадании по военному аэродрому в Озерном под Житомиром. Жители сообщают о мощной детонации, сопровождавшей удар, что указывает на возможное поражение складов боеприпасов или оборудования на территории объекта. Звуковые волны от взрывов ощущались на значительном удалении, что также подтверждает масштаб воздействия.