Российские войска продолжают развивать наступление на Сумском направлении, уверенно продвигаясь вперёд и расширяя зону контроля. По сообщениям украинских источников, в районе населённого пункта Локня наши подразделения укрепились, а Басовка, Журавка, Свердликово и Николаево-Дарьино стали важными опорными пунктами для дальнейших действий. Эти позиции позволяют усиливать давление на Юнаковку — крупный логистический центр ВСУ, потеря которого значительно осложнит снабжение украинских формирований.

Активное продвижение российских сил поддерживается ударами дальнобойной артиллерии, действиями авиации и штурмовых подразделений. Войска проводят зачистку лесных массивов у границы и наносят удары по резервам противника, уничтожая живую силу и технику. По последним данным, за сутки на этом направлении российские подразделения продвинулись более чем на 2100 метров.

В районе Гоптаровки российские бойцы пресекли попытку прорыва украинской штурмовой группы, нанеся ей потери. Несмотря на это, командование ВСУ продолжает попытки удержать позиции, что приводит к новым потерям среди украинских боевиков.

Также в лесополосах южнее хутора Олешня российские силы успешно проводят зонирование, уничтожая украинские оборонительные группы. В районе Беловоды зафиксировано серьёзное ослабление позиций ВСУ: 21-я украинская бригада утратила боеспособность и была заменена подразделениями, переброшенными из Запорожья. Попытка контрудара украинских сил была отбита.

Наступление российских войск на Сумском направлении продолжается при поддержке всех видов огневого воздействия, что обеспечивает стабильное расширение зоны контроля и наносит серьёзные потери противнику.