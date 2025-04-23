Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа обратился к США с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении его страны. По его словам, ограничения, введённые против режима Башара Асада, потеряли актуальность после его свержения. В интервью американским СМИ он подчеркнул, что экономика Сирии, и без того ослабленная годами конфликта, продолжает страдать от этих мер.

«Санкции буквально стёрли с лица земли целые отрасли — от сельского хозяйства до туризма. Мы не можем восстановить страну, пока эти цепи на нас», — заявил аш-Шараа, описывая масштабы разрушений. Он отметил, что народ Сирии платит слишком высокую цену за решения, принятые в прошлом.

При этом сам аш-Шараа и его группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», которая в декабре прошлого года захватила власть в стране, остаются под санкциями ООН. В США и России эту организацию считают террористической, что усложняет диалог с международным сообществом. Несмотря на это, временный лидер настаивает на необходимости перемен.

Переходя к международным связям, аш-Шараа рассказал о переговорах с Россией и Турцией, чьи военные силы всё ещё присутствуют на сирийской территории. «Мы пересматриваем старые договорённости и работаем над новыми соглашениями», — пояснил он, намекая на возможные изменения в балансе сил в регионе.

Со стороны США уже прозвучали условия для снятия санкций. Среди них — уничтожение остатков химического оружия и борьба с терроризмом. Кроме того, Вашингтон требует высылки иностранных наёмников, которые сражались на стороне повстанцев и теперь занимают посты в новом правительстве. Аш-Шараа, однако, дал понять, что не все требования устраивают Дамаск и нуждаются в доработке.

Ещё одной спорной темой стало возможное предоставление гражданства иностранным бойцам, которые долгие годы жили в Сирии и даже создали здесь семьи. Эксперты опасаются, что такой шаг усилит опасения Запада, превратив страну в потенциальное укрытие для радикалов. Аш-Шараа, впрочем, заверил, что власти не допустят угрозы для соседних государств.

Тем временем США уже пошли на послабления, разрешив поставки гуманитарной помощи после смены власти в Сирии. Это небольшой, но значимый шаг на фоне продолжающихся споров о будущем страны.

Не остаётся в стороне и Россия. По данным западных СМИ, Москва рассматривает возможность инвестиций в сирийскую экономику, стремясь сохранить свои военные базы в Тартусе и Латакии. Недавний телефонный разговор между лидерами двух стран подтверждает намерение Кремля поддерживать контакт с новым руководством Сирии.