Каждый день мы, сами того не замечая, совершаем действия, которые словно крадут у нас молодость. Врач-косметолог Юлия Игнатенко раскрыла, какие привычки незаметно старят кожу, превращаясь в настоящих врагов красоты. Оказывается, дело не только в косметике, но и в том, как мы живём.

Начнём с самого простого, но часто игнорируемого – защиты от солнца. Отказ от SPF-средств – это как оставить кожу без щита перед атаками ультрафиолета. UVA-лучи разрушают коллаген, провоцируя морщины и пигментные пятна. Ежедневное использование крема с SPF 30-50 – не роскошь, а необходимость, даже в пасмурную погоду.

Ещё одна ловушка – неправильный уход. Слепое следование модным трендам или выбор средств наугад может только навредить. Агрессивные очищающие средства или недостаток увлажнения разрушают защитный барьер кожи, открывая путь к раннему старению. Только индивидуальный подход спасёт ситуацию.

А как насчёт сна? Хронический недосып – это не просто усталый вид. Ночью кожа восстанавливается, а если вы спите мало или, хуже того, лицом в подушку, результат плачевный: отёки, тёмные круги и даже “морщины сна”, которые со временем становятся постоянными. Поза сна и чистота постельного белья – тоже важные детали.

Курение и алкоголь – ещё пара разрушителей. Никотин сужает сосуды, лишая кожу кислорода, а спиртное обезвоживает, делая лицо сухим и тусклым. Итог – ранние морщины и потеря упругости. А если добавить к этому привычку постоянно трогать лицо руками, то воспаления и высыпания не заставят себя ждать.

Не стоит забывать и про внутренние факторы. Стресс запускает выработку кортизола, который буквально “съедает” коллаген, а несбалансированное питание лишает кожу питательных веществ. Хотите сияющий вид? Добавьте в рацион овощи, фрукты и рыбу, а для борьбы с напряжением попробуйте медитацию или прогулки.

И, наконец, не пренебрегайте помощью профессионалов. Регулярные консультации у косметолога помогают вовремя заметить проблемы и подобрать правильный уход. Ведь забота о коже – это не только баночки и тюбики, но и осознанный образ жизни.