В водах Эгейского моря у острова Самотраки впервые с 2018 года заметили и сняли на видео редкую луну-рыбу. Об этом сообщает портал Greek Reporter.

Необычную находку сделали рыбаки. Появление луну-рыбы в этом районе — большая редкость: последний раз такую рыбу видели у греческих берегов семь лет назад, у острова Закинф в Ионическом море.

Луна-рыба (лат. Mola mola) считается самой тяжелой костной рыбой на планете: вес отдельных особей может превышать две тонны, а длина и ширина достигают трёх-четырёх метров. Интересно, что эта рыба откладывает рекордное количество икринок — до 300 миллионов за один раз, что делает её одним из самых плодовитых существ в океане.

Несмотря на свои размеры и массивность, луна-рыба способна прыгать из воды на несколько метров в высоту — ученые считают, что таким образом она избавляется от паразитов, обитающих на коже.

Из-за уязвимости своего вида и высокой чувствительности к загрязнению океанов эти морские гиганты привлекают особое внимание ученых и защитников природы.